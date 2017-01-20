В Британии компания предоставляет услуги уборщиц-нудисток

Компания Naturist Cleaners предложила британцам услуги обнаженных уборщиц, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Get Surrey.

Обнаженная уборщица наведет порядок в квартире за 65 фунтов стерлингов (около 4800 рублей) в час. Можно пригласить и одетую уборщицу за 45 фунтов за первые два часа.

Основательница Naturist Cleaners Лаура Смит отмечает, что основные клиенты компании - мужчины или семейные пары. Во время уборки они раздеваются догола и наблюдают за тем, как работает обнаженная женщина.

На работу принимают только женщин. Клиенты могут выбрать уборщицу по фотографии. При оформлении заказа клиенты сообщают свое имя и адрес. В случае возникновения проблем эта информация может быть использована против них.

В компании заявили, что внимательно относятся к безопасности своих сотрудниц и постоянно поддерживают с ними связь.