Трамп перепутал свою дочь с ее тезкой

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в своем твиттере перепутал свою дочь Иванку Трамп с ее тезкой, британкой Иванкой Мажич. Об этом сообщают Рамблер/новости.

«Иванка Трамп великолепна, женщина с настоящим характером и шиком», - написал Трамп, но в гиперссылке на пользователя он указал не свою дочь, а Иванку Мажич. Интернет-пользователи предположили, что теперь телефон британки разрывается от звонков.

Ранее Трамп в интервью немецкому изданию Bild перепутал председателя Европейского совета Дональда Туска с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером . «Я поговорил с главой Европейского Союза , этот очень приятный господин позвонил мне», - сказал Трамп, после чего журналист уточнил у него, имеет ли он в виду Юнкера. Трамп подтвердил, что говорит о Юнкере, и пояснил, что тот поздравлял его с победой на выборах.

При этом новый американский президент еще ни разу не говорил с Юнкером, а по телефону его на самом деле поздравил Туск.