В Брюсселе провели задержания в ходе антитеррористического рейда

Бельгийская полиция провела антитеррористический рейд в брюссельской коммуне Моленбек, есть задержанные. об этом сообщает RTL Info.

"В районах Моленбека проводятся несколько обысков под управлением брюссельской прокуратуры", — уточняется в сообщении.

На кадрах телекомпании видны несколько автомобилей полиции, которые перекрыли одну из улиц в Моленбеке.

По данным RTL Info, в ходе рейда были задержаны несколько человек. Другие подробности операции не уточняются.