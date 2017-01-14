Меркель хочет заручится поддержкой Трампа для решения мировых экономических проблем
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Rambler News Service

Меркель хочет заручится поддержкой Трампа для решения мировых экономических проблем

Меркель ждет от Трампа поддержки
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она попытается призвать избранного президента США Дональда Трампа присоединиться к другим странам для решения проблем в мировой экономике, сообщает Bloomberg.
По словам Меркель, страны «двадцатки» должны найти общее решение, которое помогло бы преодолеть последствия финансового кризиса прошлого десятилетия, так что ее правительство будет «добиваться дискуссии» с Трампом.
«Я твердо убеждена, что у нас есть больше преимуществ в партнерстве, когда мы действуем сообща, чем тогда, когда все мы стараемся решить наши проблемы самостоятельно», — сказала она.
Меркель также опубликовала подкаст, в котором призвала немцев не считать устойчивый экономический рост Германии само собой разумеющимся, указывая на «протекционистские тенденции», которые усилились в 2016 году.
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