СМИ: «Российские хакеры» взломали сервер ВВС Италии

В июне 2016 года группа хакеров, якобы из России, взломала сервер военно-воздушных сил Италии, чтобы получить доступ к секретным материалам об американским истребителе F35. Об этом пишет La Repubblica.

По данным издания, за кибератакой стоит хакерская группировка APT28, которую обвиняли во взломе серверов национального комитета Демократической партии США

«В военном ведомстве уверяют нас, что самая важная и зашифрованная информация осталась не тронутой. Можно сказать, что наша система безопасности выдержала, предотвратив атаку, которая могла бы иметь весьма серьёзные последствия. Но, очевидно, что нам есть чего опасаться», — заявил председатель комиссии по вопросам обороны в Сенате Никола Латорре.

Отмечается, что атака на сервер ВВС Италии была совершена в связи с ролью страны в НАТО и её активном участии в испытаниях американского истребителя F35. По данным газеты, итальянские военные имеют доступ к ряду секретных ноу-хау.

Также, предполагается, что APT28 ответственна за кибератаки во Франции, Бельгии, Люксембурге и других странах.