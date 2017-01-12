Перечислены условия здорового сна

Врачи из Великобритании составили список основных условий здорового сна для людей старше 50 лет. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на The Telegraph

В первую очередь медики советуют ложиться спать в носках, чтобы ноги оставались в тепле, и не оставлять животных в спальне, потому что они могут потревожить сон хозяев. Также врачи порекомендовали за три часа до сна воздержаться от еды, любых напитков и использования мобильных телефонов и планшетов.

По мнению британских специалистов, здоровому сну способствует освещение спальни лампами с оранжевым светом. Перед тем, как отправиться спать, медики советуют принимать теплую ванну.

Также здоровому сну помогает нормальная масса тела, физическая активность и отказ от курения. Медики отметили, что каждый человек должен стремиться спать от семи до восьми часов каждую ночь.