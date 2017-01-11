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Пилоты Air Berlin заявили о чрезвычайной ситуации на борту
Авиалайнер компании Air Berlin совершил экстренную посадку в аэропорту города Нюрнберг. Пилоты воздушного судна сообщили о чрезвычайной ситуации на борту, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.
Самолет Bombardier Dash 8 Q400 следовал из Саарбрюккена в Берлин. Согласно данным радаров, сейчас авиалайнер уже находится в аэропорту Нюрнберга.
Что именно случилось на борту самолета, пока неизвестно.
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