Пилоты Air Berlin заявили о чрезвычайной ситуации на борту

Авиалайнер компании Air Berlin совершил экстренную посадку в аэропорту города Нюрнберг. Пилоты воздушного судна сообщили о чрезвычайной ситуации на борту, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life

Самолет Bombardier Dash 8 Q400 следовал из Саарбрюккена в Берлин. Согласно данным радаров, сейчас авиалайнер уже находится в аэропорту Нюрнберга.

Что именно случилось на борту самолета, пока неизвестно.