Глава МИД Польши собрался встретиться с коллегой из несуществующей страны

В соцсетях пользователи высмеяли главу МИД Польши Витольда Ващиковского за оговорку, которую он допустил во время интервью журналистам. Дипломат заявил, что планирует провести переговоры с представителями Сан-Эскобара – несуществующей страны. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«У нас есть возможность провести переговоры с разными министрами. С некоторыми - впервые в истории нашей дипломатии. Например, с такими странами, как Сан-Эскобар или Белиз», - заявил Ващиковский.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Йоанна Вайда разъяснила, что Ващиковский имел в виду Cristobal, подразумевая островное государство Сент-Китс и Невис (San Cristobal y Nieves).

Бывший министр обороны Польши Томаш Семоняк заявил, что «министр Ващиковский, общаясь с представителями государств, которых не существует, вредит Польше гораздо меньше, чем обычно».

Федерация Сент-Китс и Невис находится в восточной части Карибского моря и состоит из двух островов – Сент-Китса и Невиса. Площадь государства составляет 261 квадратный километр, на которых проживает 50 тысяч человек.