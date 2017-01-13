Меркель предупредила ЕС о ненадежности отношений с США

ЕС не стоит полагаться на «вечную» поддержку Соединённых Штатов. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель

«С точки зрения некоторых наших партнёров — и я имею в виду в том числе и трансатлантические отношения — нет вечной гарантии их тесного сотрудничества с нами, европейцами», — приводит слова Меркель AFP.

Она отметила, что Европа столкнулась с самыми сложными вызовами за последние десятилетия.

«Наивно было бы полагаться на то, что кто-то другой решит наши проблемы», — добавила канцлер.

Ранее источники сообщили RT, что правящая коалиция ФРГ ищет нового кандидата на пост канцлера.