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Италия страдает от холода и снега: без света остались 300 тысяч человек
Снегопад и холода парализовали центральную и южную части Италии, оставив без света более 300 тысяч человек в регионе Абруццо.
Как сообщают во вторник местные СМИ, от непогоды больше всего пострадали регионы на побережье Адриатического моря: обильные снегопады и минусовые температуры привели к закрытию школ, перекрытию трасс, обрыву линий электропередачи и падению деревьев.
Для ликвидации последствий непогоды в Абруццо были введены армейские подразделения. На фотографиях с мест событий вооруженные лопатами военные расчищают дороги от сугробов, высота которых превышает метр.
В регионе Апулия на юге страны зафиксирована первая жертва холодов: в своем автомобиле замёрзшим был найден 67-летний мужчина.
Синоптикам итальянцев порадовать нечем. Согласно прогнозам, снегопады и холода продлятся по меньшей мере до четверга. На севере Италии осадков не ожидается, хотя столбики термометров опустятся ниже нуля. В регионах в центре и на юге Апеннин снегопады продолжатся.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер/погоде.
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