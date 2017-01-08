Facebook заблокировал фотографию древней статуи

После того как итальянский искусствовед Элиза Барбари опубликовала в своём Facebook фотографию знаменитой статуи Нептуна XVI века, изображение монумента было немедленно заблокировано из-за его «излишней откровенности». При этом в соцсети продолжают существовать фотографии и группы с вульгарным или расистским содержанием. Кроме того, недавно Facebook оказался в центре внимания из-за того, что ему не удаётся распознать фейковые новости, однако в случае с наготой таких проблем, похоже, не возникает.