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Французские СМИ сообщили еще об одном кандидате на президентское кресло
Фото: Fotolia
Бывший банкир и основатель движения "Любить Францию" Оливье Режи выдвинул свою кандидатуру на пост президента Франции, сообщает радиостанция France Info.
По данным радиостанции, 52-летний Режи смог заполучить 597 подписей французских мэров и прочих выборных чиновников, еще 150 выразили намерение поддержать его. Всего необходимо не менее 500 подписей. Режи заявляет, что намерен к концу своей предвыборной кампании заручиться поддержкой тысячи чиновников.
Как сообщает радиостанция, до 2003 года Режи работал в банке, после чего стал "простым муниципальным советником" во французском департаменте Валь-д'Уаз. Он является основателем движения "Любить Францию", призывающегося бороться с фатализмом, популизмом и экстремизмом. Режи выступает за создание правительства национального единства для противостояния опасности, которую, на его взгляд, представляет партия "Национальный Фронт", которую возглавляет другой кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опроса Harris Interactive, опубликованного в конце ноября, Франсуа Фийон и Марин Ле Пен выйдут во второй тур с 26% и 24% соответственно, после чего экс-премьер одержит верх над Ле Пен — 67% к 33%.
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