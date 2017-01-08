В Грецию пришли «сибирские» морозы

Антициклон "Ариадна" принес из Сибири в Грецию сильные снегопады и морозы, небывалые холода стоят на большей части Греции и стали главной темой сообщений местных СМИ.

Зимой снег в горных районах Греции бывает постоянно, но в последние два дня снегопады прошли почти на всей территории Греции, не пострадала только часть столичного региона Аттика. Снег лежит уже в 30 километрах к северу от Афин, а в северных регионах страны стоят 20-градусные морозы.

"Страна в глубокой заморозке!" – сообщает телеканал Star. "Полярные температуры и сильные снегопады" – основная тема в выпуске новостей общественного телевидения ERT.

В стране введен государственный механизм действий при чрезвычайных ситуациях.

В Афинах днем стоит нулевая температура, но при высокой влажности она ощущается как мороз. Для того чтобы помочь многочисленным бездомным, власти города решили не закрывать в эти дни три станции метро, где могут переночевать оставшиеся без крова над головой люди.

Полиция перекрыла часть дорог в горных районах и на севере страны, движение там разрешено лишь при наличии цепей противоскольжения на колесах.

Вечером в субботу из-за аварии несколько часов была перекрыта трасса Патры — Коринф на севере Пелопоннеса, в километровых пробках стояли сотни автомобилей. Открыть движение удалось лишь ночью.

В городе Птолемаида на севере страны, где температура опустилась до минус 12, из-за аварии на теплоэлектростанции без отопления остались 14 тысяч домохозяйств, сообщило Афинское агентство новостей.

В городе Флорина морозы доходят до минус 19. Власти города Козани, где столбик термометра опустился до —12, объявили, что в понедельник и вторник из-за холодов школы будут закрыты. Не будет занятий и в школах Эдессы.

В северной столице Греции – Салониках — мороз поменьше – минус восемь.

По прогнозу национальной метеослужбы, морозы в северной Греции будут и в следующие сутки. Небольшое улучшение и рост температуры ожидается со вторника.

Плохая погода и на островах: снег завалил остров Кефалония на западе страны. Снегопады прошли на островах Лесбос и Хиос, где в лагерях находятся порядка 10 тысяч беженцев и мигрантов. Всего в Греции, по официальным данным, заблокированы 63 тысячи мигрантов.

Снегопады прошли на Крите, где власти просят жителей не пользоваться машинами в непогоду, а в случае поездок соблюдать требования дорожных служб.

Много снега выпало в горных районах вблизи административного центра острова Родос – это большая редкость на острове, и утром в воскресенье сотни местных жителей вышли насладиться этим зрелищем, сообщает Афинское агентство новостей.