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Бывший президент Португалии Мариу Соареш скончался в возрасте 92 лет
Экс-президент Португалии Мариу Соареш, находившийся у власти с 1986 по 1996 год, скончался в одной из больниц Лиссабона на 93-м году жизни. Об этом сообщило в субботу AFP со ссылкой на представителя медучреждения.
По информации агентства, бывший глава Португалии был помещен 13 декабря 2016 года в госпиталь Красного Креста с признаками общего ухудшения состояния его здоровья.
Мариу Соареш был основателем Социалистической партии Португалии и считается основоположником демократии в стране.
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