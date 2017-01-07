Юлия Ковальчук пострадала на горнолыжном курорте

Отпуск Юлии Ковальчук Алексея Чумакова начался с романтичных выходных в Испании, где у них есть собственный дом, а закончился на горнолыжном курорте в Андрорре. Находясь в Барселоне, Ковальчук с мужем спонтанно решили отправиться вместе в горы и уже через 2,5 часа были на месте. Супруги приехали в соседнюю от Испании страну впервые. Более того, муж Юлии — Алексей до этого ни разу не катался на горных лыжах. Но всё, как известно, бывает в первый раз.

Певица с гордостью прокомментировала то, что Чумаков взялся за освоение экстремального вида спорта именно с её подачи. Имея за спиной многолетний опыт катания с гор, Юлия поставила перед собой задачу «заразить» любимого любовью к горным лыжам и, похоже, достигла в этом определенного успеха. Однако, пристально наблюдая за достижениями Чумакова, Ковальчук забыла о мерах безопасности и в результате отпуск пары был омрачен солнечным ожогом, полученным певицей. «Нос сгорел — это факт! И не просто сгорел, а как в детстве, глядя на мою мордашку теперь можно увидеть только большой красный нос! Вывод: используйте защиту от солнца своевременно и обязательно!» — поделилась Юлия.

Впрочем, уже на следующий день Ковальчук снова появилась на горнолыжном спуске. Несмотря на свои злоключения, она призналась, что осталась в восторге от своего отпуска, проведенного с мужем. Юлия была довольна и состоянием трасс и обслуживанием персонала. Кроме этого певица отдельно отметила местную кухню, блюда которой произвели на неё неизгладимое впечатление.