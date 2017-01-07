СМИ рассказали о более 50 потенциально опасных исламистах, живущих в ФРГ

Более 50 потенциально опасным исламистам отказано в статусе беженцев в ФРГ, но они по-прежнему остаются на территории страны, пишет журнал Spiegel.

Сообщается, что в список потенциально опасных исламистов, составленный органами безопасности ФРГ, входят 548 лиц.

Кроме того, около 50 человек, отнесенных спецслужбами к категории так называемых "релевантных лиц", которые, по мнению органов безопасности также представляют потенциальную угрозу правопорядку, но уже в меньшей степени, получили отказ в получении убежища, но продолжают находиться на территории Германии.

Как отмечает журнал, власти ФРГ испытывают большие трудности при депортации мигрантов. Зачастую это связано с тем, что у депортируемых просто нет необходимых документов. Помимо этого страны происхождения мигрантов проявляют недостаточную готовность сотрудничать по данному вопросу.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер заявил, что число потенциально опасных сторонников исламизма в Германии достигло рекордно высокого уровня. Также министр дал характеристику этой группы лиц. "Потенциально опасными называются личности, в отношении которых существуют подкрепляемые фактами предположения, что они способны совершить политически мотивированные преступления серьезного характера", — сказал он.