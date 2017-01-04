Бездомному бросили монету стоимостью выше £10 тыс.

Бездомный британец получил в подарок монету стоимостью в 10 тысяч фунтов, сообщают Вести.Ru со ссылкой на Metro.

Случай произошел в Эксетере, графство Девон. Некто бросил в шляпу нищему семиугольную монету с изображением кролика. Чтобы узнать ее стоимость, бездомный обратился к полицейским. Выяснилось, что это одна из коллекционных момент в 50 пенсов, выпущенных тиражом в несколько сотен экземпляров в честь 150-летия английской детской писательницы Беатрис Поттер

На монетах изображены сказочные персонажи из произведений Поттер. На выпуске, в апреле 2016 года, подобные монеты могли стоить порядка 55 фунтов. Однако в настоящее время на интернет-аукционах их стоимость значительно выше.