ФСБ ищет похищенный московский грузовик: опасаются теракта «как в Берлине»

Правоохранительные органы Москвы, а также спецслужбы озаботились поисками грузовика, угнанного неизвестными на юго-западе столицы. Силовики опасаются, что машина может быть использована для проведения теракта, аналогичного тому, который произошел в Берлине 19 декабря прошлого года.

Как сообщил «МК» источник в столичной полиции, грузовик «Хино-1226», принадлежавший компании «Невафрут», был похищен в период с 17.00 29 декабря до 1.00 1 января от дома по улице Изюмская. Стоимость похищенной машины составляет 4 млн рублей. Правоохранители сразу же сообщили об инциденте в Федеральную службу безопасности . У спецслужб нет сведения, что конкретно этот грузовик может быть использован для проведения террористической атаки. Однако в связи с недавними трагическими событиями в Европе решено уделять повышенное внимание всем угонам грузовых машин.

Напомним, при наезде грузовика на толпу на рождественской ярмарке в Берлине погибли 12 и пострадали 48 человек.