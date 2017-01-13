Самолет "пропахал" взлетную полосу при взлете из "Внукова"
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РЕН ТВ

Самолет "пропахал" взлетную полосу при взлете из "Внукова"

Самолет «пропахал» взлетную полосу при взлете из «Внукова»
Фото:
12 января ориентировочно в 14:00 по московскому времени самолет Boeing 737 при взлете из аэропорта Внуково хвостом "пропахал" взлетную полосу.
"Было принято решение возвратить самолет. В 14:30 он благополучно приземлился. Самолет не поврежден", - сообщил источник журналистов РЕН ТВ.
Самолет должен был лететь в Стамбул.
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