Times: в Литве готовят партизан на случай "российской оккупации"

Бойцы-добровольцы Союза стрелков Литвы проводят учения на случай "оккупации" со стороны России, пишет газета Times.

На учениях стрелки отрабатывали "засаду", отмечает журналист издания Том Парфитт, побывавший на мероприятиях по приглашению литовской стороны. Добровольцы готовятся к партизанской борьбе, опасаясь роста напряжения, которое может быть связано с наращиванием военного потенциала стран Запада и России в Восточной Европе.

"Мы должны подготовиться к защите нашей страны от врага", — рассказал газете один из участников маневров, 35-летний бизнесмен Мантас Раукис, занимающийся продажей одеял и подушек. Раукис вступил в Союз стрелков год назад из-за "крымской темы с русскими".

По словам штабного офицера Союза стрелков Литвы Довидаса Рогулиса, количество членов объединения резко выросло после присоединения Крыма к России. Если два года назад в организации было зарегистрировано менее 2 тысяч взрослых членов, то сейчас их уже 4500. Кроме того, численность молодежного корпуса выросла с 5 до 6 тысяч человек.

Среди добровольцев Союза есть даже член литовского парламента, бывший министр иностранных дел Аудронюс Ажубалис , он присоединился к стрелкам два года назад.

"Я вступил, чтобы быть вместе с другими людьми, готовыми действовать в случае угрозы для нашей страны. Разумеется, я не думаю, что мы можем потягаться в эффективности с профессионалами, но мы могли бы исполнять долг в тылу, действуя как партизаны", — отметил Ажубалис.

В регулярной армии Литвы насчитывает несколько тысяч солдат, однако в нынешнем году в регионе появится большое количество военнослужащих Североатлантического альянса . Руководство НАТО приняло решение развернуть в Прибалтике и Польше четыре усиленных батальона и тактические группы. На территории нескольких стран Европы также появится бронетанковая бригада американских сухопутных войск.