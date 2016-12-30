Умер изобретатель «Киндер-сюрприза»

На 84-м году жизни скончался изобретатель шоколадных яиц «Киндер-сюрприз» Уильям Салице. Он умер в больнице итальянского города Павия. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание The Local.

Как говорится в публикации, изобретатель проходил в больнице восстановление после инсульта. Салице родился в Италии в городе Турин в 1933 году. Карьеру в компании Ferrero, специализирующейся на производстве шоколада, мужчина начал в 27 лет. Со временем он стал главным помощником промышленника и владельца предприятия Микеле Ферреро. Идея «Киндер-сюрприза» пришла в голову Салице в 1970-е годы, когда глава компании поручил ему решить проблему сезонного спроса на пасхальные яйца из шоколада. Проблема заключалась в том, что пик покупок шоколадных яиц приходился на Пасху, а весь остальной год оборудование простаивало. Тогда изобретатель предложил класть в шоколадное яйцо пластиковый контейнер с деталями для самостоятельной сборки игрушек. За сорок лет компания Ferrero продала миллиарды «Киндер-сюрпризов».

Уильям Салице ушел на пенсию в 2007 год, получив премию в 400 тысяч евро.