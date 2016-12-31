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СМИ: Семья потратила на лечение Шумахера €16 млн за три года
Семья бывшего пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера потратила на его лечение около €16 млн за три года.
По сведениям The Mirror каждая неделя лечения Шумахера обходится его родным в €135 тысяч.
Супруга гонщика уже вынуждена была продать личный самолёт Михаэля и его дом в Норвегии. Прежде состояние немца оценивалось в €590 млн.
Шумахер получил серьёзную травму головы в декабре 2013-го года, катаясь на лыжах. Полгода Михаэль находился в состоянии комы. Позже сообщалось, что немец узнаёт родных и даже может кивать им головой.
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