СМИ: Семья потратила на лечение Шумахера €16 млн за три года

Семья бывшего пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера потратила на его лечение около €16 млн за три года.

По сведениям The Mirror каждая неделя лечения Шумахера обходится его родным в €135 тысяч.

Супруга гонщика уже вынуждена была продать личный самолёт Михаэля и его дом в Норвегии. Прежде состояние немца оценивалось в €590 млн.

Шумахер получил серьёзную травму головы в декабре 2013-го года, катаясь на лыжах. Полгода Михаэль находился в состоянии комы. Позже сообщалось, что немец узнаёт родных и даже может кивать им головой.