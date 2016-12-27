Президент Болгарии: Россия пытается подорвать ЕC изнутри

Президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе с помощью СМИ, интернета и ультранационалистов . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Deutsche Welle

«Есть много признаков того, что Россия финансирует анти-европейские партии и СМИ в Болгарии и других странах ЕС», - заявил Плевнелиев. По его мнению, Москва «будет подрывать ЕС изнутри, поддерживая ультранационалистические партии или движения», действуя, «как когда-то Советский Союз», с помощью идеологии, пытаясь «ослабить Европу через распространение сомнений в ценности демократии и верховенства права».

Эти же цели, по словам болгарского президента, РФ преследует в интернете. «Европейцы должны знать, что происходит, и на что направлена российская пропаганда», - заключил Плевнелиев.