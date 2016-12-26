Найден способ целоваться на расстоянии

Периферийное устройство для смартфона позволяет имитировать поцелуй через видеочат.

Автор устройства Kissinger надеется, что в будущем люди не смогут отличить поцелуй реального человека от компьютерной симуляции

Новый гаджет под названием Kissinger (kiss + messenger) разработала аспирантка Лондонского городского университета Эмма Янн Чжан. Она презентовала его на прошедшем недавно II Международном конгрессе «Любовь и секс с роботами».

Принцип действия таков: человек запечатлевает свой поцелуй на специальных силиконовых «губах»; высокоточные датчики силы записывают движения губ, а линейные приводные механизмы воспроизводят их на устройстве адресата.

Автор технологии надеется, что в будущем Kissinger сможет пройти тест Тьюринга, и люди не смогут отличить поцелуй реального человека от его компьютерного «муляжа». Кроме того, это поможет постепенно привыкнуть к интимной близости с роботами.

Ранее ученые рассказали, какую пользу здоровью приносят поцелуи.