Жизель Бундхен снова беременна

Хотя 36-летняя Жизель Бундхен пока что не сделала официального заявления, благодаря фотографу, заснявшему ее на пляже в Рио-де Жанейро, весь мир узнал, что модель снова ждет ребенка. Обтягивающее платье бирюзового цвета почти не места оставило сомнений в том, что Жизель беременна. Эту фотосессию разместил на своих страницах сайт tmz.com.

Впрочем, и ранее поклонники начали замечать изменения в фигуре Бундхен. Еще в сентябре на отдыхе в Италии модель демонстрировал свой суперплоский живот. А потом обычно не просто стройная, а чрезвычайно худая Жизель вдруг полюбила свободные маечки, под которыми просматривалась выпуклость в области живота. Предположение о том, что модель просто слишком много съела за обедом перед тем, как отправиться на фотосессию выглядит не слишком правдоподобным – ведь Бундхен фанатичная сторонница здорового питания, никогда не позволяющая себе никаких излишеств. Зато вполне возможно, что Жизель и ее супруг уже перешли к осуществлению следующего этапа своего плана по расширению семейства.