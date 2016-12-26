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Жизель Бундхен снова беременна
Фото: 7 Дней
Хотя 36-летняя Жизель Бундхен пока что не сделала официального заявления, благодаря фотографу, заснявшему ее на пляже в Рио-де Жанейро, весь мир узнал, что модель снова ждет ребенка. Обтягивающее платье бирюзового цвета почти не места оставило сомнений в том, что Жизель беременна. Эту фотосессию разместил на своих страницах сайт tmz.com.
Впрочем, и ранее поклонники начали замечать изменения в фигуре Бундхен. Еще в сентябре на отдыхе в Италии модель демонстрировал свой суперплоский живот. А потом обычно не просто стройная, а чрезвычайно худая Жизель вдруг полюбила свободные маечки, под которыми просматривалась выпуклость в области живота. Предположение о том, что модель просто слишком много съела за обедом перед тем, как отправиться на фотосессию выглядит не слишком правдоподобным – ведь Бундхен фанатичная сторонница здорового питания, никогда не позволяющая себе никаких излишеств. Зато вполне возможно, что Жизель и ее супруг уже перешли к осуществлению следующего этапа своего плана по расширению семейства.
Ни Бундхен, ни ее 39-летний супруг, футболист Том Брейди никогда не скрывали, что хотят много детей. Особенно к этому стремилась Жизель, ведь она выросла в большой семье — у нее есть пять сестер, одна из которых ее «близняшка». Одна из подруг модели рассказала некоторое время назад, что Том и Жизель планировали рожать детей каждые три года, чтобы побыстрее осуществить свой план. Если учесть, что старшему сыну Бундхен семь лет, а дочке Вивиан уже четыре года, то супруги уже как минимум на год отстают от «графика». Впрочем, страшного в этом ничего нет, они оба еще достаточно молоды.
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