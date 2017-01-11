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Марин Ле Пен вышла в лидеры президентской гонки
Марин Ле Пен впервые вышла в лидеры президентской гонки, обогнав по популярности своего главного соперника, бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного еженедельником Paris Match, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт издания.
Как отмечается в материале, лидер «Национального фронта», согласно опросу, победит в первом туре с результатом в 26,5% голосов. Член партии «Союз за народное движение» расположился на втором месте с 25% голосов избирателей. Однако, согласно социологическому исследованию, в случае второго тура Фийон победит, набрав 64% голосов против 36% у Ле Пен. Журналисты издания отмечают, что электорат Ле Пан расширяется за счет служащих и рабочих. Фийон заявил, что его позиции во много подрывают СМИ, которые «выставляют его в карикатурном виде»: «Я вдруг оказался кандидатом, который хочет заставить французов работать больше за меньшую зарплату, который стремится уволить всех полицейских, медиков, преподавателей, которому платит Владимир Путин. Убежден, что эта невероятная волна критики лишь заставит людей отвернуться от тех, кто ее распространяет», - заявил кандидат на пост президента Франции. По версии компании Odoxa, проводившей свой соцопрос в начале недели, Фийон с ноября 2016 года потерял 12% популярности, в то время как 57% респондентов высказали «плохое мнение» о бывшем главе правительстве республики. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.
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