Британские модели устроили съемку рядом с телом самоубийцы

В Манчестере группа моделей и фотограф во время фотосессии на заброшенной фабрике нашли тело самоубийцы, но решили не заявлять в полицию, пока не закончат съемки. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Metro.co.uk

По данным издания, братья Эндрю и Шон Джини наняли фотографа и пять моделей для фотосессии, которая по задумке должна была пройти в разных частях города. В частности, съемки были запланированы на заброшенной резиновой фабрике Dunlop.

В итоге группа проникла на фабрику без разрешения и нашла там тело молодого мужчины, который повесился, как выяснилось позже, несколько дней назад. Участники съемок решили не звонить в полицию, пока не закончат работу, потому что, по их словам, еще одного шанса попасть на фабрику им бы не выпало.

Фотосессия продолжались шесть часов, после чего участники сообщили в полицию о трупе. Как отмечает Metro.co.uk, если бы они подождали еще несколько часов, против них могли бы завести уголовное дело.

Правоохранители уже узнали личность самоубийцы – им оказался 27-летний Деклан Нунан. Выяснилось, что он страдал паранойей.