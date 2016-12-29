СМИ: Врезавшийся в толпу на ярмарке в Берлине грузовик остановил бортовой компьютер

Бортовой компьютер грузовика, который врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, произвёл торможение машины до полной остановки.

Об этом пишет Der Spiegel.

В сообщении говорится, что автомобиль был оборудован системой, которая самостоятельно включает режим торможения, если водитель более одной секунды не реагирует на предупредительный сигнал.

Как пишет издание, это помогло избежать ещё больших жертв.

В результате теракта в Берлине 19 декабря погибли 12 и были ранены около 50 человек.