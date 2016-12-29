СМИ: Врезавшийся в толпу на ярмарке в Берлине грузовик остановил бортовой компьютер
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СМИ: Врезавшийся в толпу на ярмарке в Берлине грузовик остановил бортовой компьютер

«Торможение до полной остановки»: Появились новые подробности теракта в Берлине
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Бортовой компьютер грузовика, который врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, произвёл торможение машины до полной остановки.
Об этом пишет Der Spiegel.
В сообщении говорится, что автомобиль был оборудован системой, которая самостоятельно включает режим торможения, если водитель более одной секунды не реагирует на предупредительный сигнал.
Как пишет издание, это помогло избежать ещё больших жертв.
В результате теракта в Берлине 19 декабря погибли 12 и были ранены около 50 человек.
Ранее сообщалось, что в Германии был задержан предполагаемый сообщник тунисца Аниса Амри, совершившего теракт на рождественской ярмарке в Берлине.
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