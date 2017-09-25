Порнография оказалась причиной импотенции

Американские специалисты сообщили о распространении среди молодых людей эректильной дисфункции, связанной с просмотром порно (PIED). Об этом пишет издание Rolling Stone.

Впервые термин PIED был предложен профессором Абрахамом Мордженталером (Abraham Morgentaler) из Медицинской школы Гараврда. Хотя многие исследователи сомневаются в наличии связи между порнографией и импотенцией, все больше научных работ показывают, что фильмы для взрослых негативно влияют на сексуальное желание и удовлетворение. Как сообщает Rolling Stone, тысячи посетителей сайтов Reboot Nation и Your Brain on Porn, посвященных борьбе с пристрастием к порно, уверены, что они страдают от PIED.

По словам сексопатолога Ванессы Марин (Vanessa Marin), в последние два-три года наблюдается рост эректильной дисфункции среди молодых мужчин, хотя ранее это заболевание было характерно для людей старшего возраста.

Результаты исследования уролога Мэтью Кристмана (Matthew Christman) из Военно-морского центра в Сан-Диего показали, что распространение импотенции связано с порнографией. Специалисты опросили 312 мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. 3,4 процента респондентов сообщили о том, что предпочитают мастурбировать при просмотре фильмов для взрослых, а не заниматься сексом. Что касается остальных добровольцев, то чем чаще они смотрели порнографию, тем сильнее страдали от эректильной дисфункции.

Однако другие специалисты сомневаются в том, что эротические фильмы и изображения являются главной причиной заболевания. Так, психотерапевт Ян Кернер (Ian Kerner) считает, что порнография может быть лишь одним из возможных факторов, вызывающих импотенцию и другие сексуальные расстройства.