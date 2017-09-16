Сексологи развеяли миф об опасности частого просмотра порно

Николь Праус, основатель компании Liberos, занимающейся исследованиями в области сексуального здоровья и биотехнологий, опровергла распространенный миф об опасности частого просмотра фильмов для взрослых.

Как сообщает издание Men's Health, люди часто сталкиваются с мнением, что порно вызывает эректильную дисфункцию.

"По результатам трех лабораторных исследований просмотр порно никак не связан с эрекцией", — пояснила Праус.