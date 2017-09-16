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Сексологи развеяли миф об опасности частого просмотра порно

Порно оказалось безобидным для здоровья
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Николь Праус, основатель компании Liberos, занимающейся исследованиями в области сексуального здоровья и биотехнологий, опровергла распространенный миф об опасности частого просмотра фильмов для взрослых.
Как сообщает издание Men's Health, люди часто сталкиваются с мнением, что порно вызывает эректильную дисфункцию.
"По результатам трех лабораторных исследований просмотр порно никак не связан с эрекцией", — пояснила Праус.
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