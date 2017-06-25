Ученые рассказали, какие продукты подавляют сексуальное желание

Исследователи из США сообщили, что им удалось доказать, что есть продукты, которые отрицательно сказываются на сексуальном интересе людей, снижая либидо.

Ученые говорят о том, что продукты влияют не только на состояние здоровья человека, но и на работу некоторых его функций. В том числе, было доказано, что еда может оказывать влияние на сексуальное влечение. Так, есть афродизиаки — продукты, которые повышают сексуальное влечение людей, увеличивая его после приема пищи, которые могут добавить страстей в ночь любви и настроить на нужный лад не только на психиологическом, но и на физическом плане, а есть также продукты, которые отрицательно сказываются на либидо и являются убийцами сексуального влечения, снижая его до самого минимума.

Все дело в том, что такие продукты отрицательно сказываются на гормональном фоне человека, подавляя инстинкты. Так, хуже всего влияет на здоровье человека продукты из коровьего молока, поскольку в своем составе они имеют антибиотики, а также гормоны роста, которые неблагоприятно отражаются на гормональном фоне, способствуя нарушению их природной выработки. Также отрицательно на сексуальном влечении сказываются газированные напитки, которые, в целом, негативно влияют на работу всех органов организма и снижают сексуальное влечение. Они также могут приводить к появлению различных заболеваний.

В список также вошли и все без исключения консервированные продукты, поскольку консерванты способны значительно снизить сексуальное влечение людей. Ранее ученые рассказали, почему в большом городе у людей разрушается мозг.