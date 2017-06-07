«Украинские железные дороги» предложили клиентам «вагоны любви» для секса

ПАО «Украинские железные дороги» выпустило новое приложение к своей корпоративной газете «Магистраль» — издание «Магистраль-Экспресс», читатели которого обнаружили в нем инструкцию по безопасному сексу в поезде во время движения состава к месту назначения.

«После лекции о радостях тантрического секса и рассказа об украинской красавице с бюстом 12-го размера (или 11-го, они там по тексту путаются в показаниях) я затаил дыхание. И ребята не обманули. В очередном выпуске нам рассказывают, как правильно заниматься сексом, чтобы „гойдання поїзда“ не прервали „акт кохання“», — пишет в Facebook ознакомившийся с содержанием «Магистрали-Экспресс» киевский журналист Вадим Добровольский.

Решение проблемы раскачки при движении состава — обыкновенные ремни, которые проводник обязан выдать по первому требованию. Они крепятся к полке и потолку вагона таким образом, что взрослый человек практически лишается шансов непреднамеренно упасть на пол, получив «душевні і тілесні травми».

«Оказывается, ПАТ «Укрзализныця» готова предложить специальные вагоны-салоны тем, кому "набрид рутинний квартирный секс". Вместо обычных полок там — широкие кровати, на которых можно реализовать «найсміливіші фантазії"», — отмечает Добровольский. Сколько стоит реализация"самых смелых фантазий» в поезде — не сообщается.

В комментариях к записи восхитились изобретательностью пиарщиков железнодорожной компании.