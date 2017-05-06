Ученые: Секс «на одну ночь» приносит пользу здоровью

Однократные интимные связи являются одним из способов разрядки, считают эксперты.Специалисты Нью-Йоркского и Корнелльского университетов США заявили, что интимные отношения на одну ночь могут быть полезными для здоровья. Согласно результатам исследования, одноразовый секс позволяет повысить самооценку, избавиться от депрессии и стресса.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 372 студента из различных колледжей. Добровольцам предложили вести дневник, в котором нужно было отмечать свои эмоции после интимной связи. В результате выяснилось, что после секса «на одну ночь» большинство молодых людей испытывали чувство счастья и удовлетворенности на максимальном уровне.

Вдобавок, такие связи приносили наибольшее удовольствие обоим партнерам. Причем, как отмечают эксперты, никто из них не испытывал чувства обиды или вины от случайных связей. Ученые предположили, что единократные интимные связи являются одним из способов разрядки, благодаря которой можно выплеснуть накопившийся стресс и расслабиться, пишет VistaNews.