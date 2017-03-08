Влюбленной паре грозит тюрьма в ОАЭ за секс, - СМИ

Гражданин ЮАР и его украинская невеста были задержаны в Объединенных Арабских Эмиратах за внебрачный секс. Пара привлекла внимание полиции после того, как девушка обратилась к врачу с жалобами на боли в животе: оказалось, что она беременна.

29-летний Эмлин Клавервел и 27-летняя Ирина Ногай были арестованы за внебрачный секс, который вне закона в ОАЭ. Несмотря на просьбы со стороны матери Клавервела отпустить влюбленных, министерство иностранных дел ЮАР заявило, что не может помочь паре, так как они нарушили закон ОАЭ.

Власти Южной Африки посоветовали паре обратиться за юридической помощью. Власти ОАЭ данную ситуацию не комментируют.

Отмечается, что задержание было произведено в январе, однако известно об этом стало только сейчас.

Молодой человек работал в ОАЭ на протяжении последних пяти лет.

В случае, если суд признает влюбленных виновными, им грозит длительный срок заключения в тюрьме.