Ученые связали нехватку секса и женский алкоголизм

Коллектив западных исследователей пришел к выводу, что нехватка интимных отношений у женщины способствует появлению некоторых серьезных проблем, в том числе алкоголизма.

После проведения масштабного исследования, ученые пришли к выводу, что представительницы прекрасного пола, страдающие от недостатка секса, рискуют получить проблемы с алкоголем. Так, женщины часто стараются расслабиться или просто заснуть при помощи алкогольных напитков, что со временем может перерасти в прочную зависимость от спиртного.

Кроме того, ограничения в интимной жизни могут привести к перееданию и набору лишнего веса. Также у женщин по этой причине может испортиться эмоциональное состояние: они могут страдать от раздражительности и нервозности.