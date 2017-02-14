Фото: Жену Абрамовича застали целующейся с другим мужчиной

Супругу олигарха романа Абрамовича журналисты поймали на измене. Девушка целовалась в ресторане с другим мужчиной.

Итальянское издание Chi опубликовало фото супруги Абрамовича Даши Жуковой , на которой она целуется с возлюбленным знаменитой модели Хайди Клум Вито Шнабелем - известным торговцем произведений искусства.

Сообщается, что романтический ужин состоялся после открытия галереи Шнабеля на швейцарском курорте Санкт-Морице.