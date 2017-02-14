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Фото: Жену Абрамовича застали целующейся с другим мужчиной

СМИ: жену Абрамовича застали целующейся с другим мужчиной
Фото:
Супругу олигарха романа Абрамовича журналисты поймали на измене. Девушка целовалась в ресторане с другим мужчиной.
Итальянское издание Chi опубликовало фото супруги Абрамовича Даши Жуковой, на которой она целуется с возлюбленным знаменитой модели Хайди Клум Вито Шнабелем - известным торговцем произведений искусства.
Сообщается, что романтический ужин состоялся после открытия галереи Шнабеля на швейцарском курорте Санкт-Морице.
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Семья Стиль жизни Шоу-бизнес Эротика и секс
Даша Жукова Хайди Клум
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