Посты в соцсетях могут рассказать о сексуальных потребностях

Группа ученых из Массачусетского университета провела исследование, чтобы выяснить, как связаны записи пользователей в соцсетях с их сексуальными потребностями. Об этом сообщает Greatest.info

В частности, исследователи выяснили, что публикация собственных фотографий (в особенности селфи) говорит о неудовлетворенности в сексе. Ученые утверждают, что это в большей степени распространяется на женщин: 82 процента любительниц селфи оказались крайне недовольны интимной жизнью или вовсе ее не имели, тогда как среди мужчин, часто делающих автопортреты, такой результат оказался у 60 процентов опрошенных.

Пользователи, которые публикуют на своих страницах снимки пейзажей, по мнению ученых, либо довольны своим партнером, либо не имеют сексуальных отношений совсем, но не страдают из-за этого.

Также исследование показало, что «милые» картинки, например, с котами, говорят о полигамности пользователей, а самыми сексуально закрепощенными оказались любители цитат.

Всего в опросе приняли участие более 223 тысяч респондентов.