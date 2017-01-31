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Ученые определили, сколько секса нужно для счастья
Фото: Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами»
Канадские ученые выяснили, что паре как минимум раз в неделю нужно заниматься сексом для поддержания хороших отношений, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Social Psychological and Personality Science. Чтобы узнать, сколько раз в неделю пара должна заниматься сексом, чтобы получать полное удовлетворение, ученые провели опрос. Самым популярным ответом был: «Чаще, чем получается сейчас».
Но на протяжении 23 лет исследования 25 тысяч добровольцев рассказывали, что большое количество секса – это прекрасно, но им достаточно и одного раза в неделю.
Такие выводы подтвердил и онлайн-опрос, в котором приняли участие 355 респондентов, а также наблюдения за 2400 супружескими парами, которые состояли в браке около 14 лет.
Отмечается, что если партнеры нуждаются в большей близости, то не стоит подавлять желание. Однако нужно помнить, что ежедневный секс может спровоцировать чрезмерное напряжение.
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