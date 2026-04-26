В Госдуме призвали отказаться от некоторых предметов в школах

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что школьную программу пора освободить от «второстепенных» предметов. В первую очередь, по его мнению, стоит отказаться от изучения второго иностранного языка.

© Московский Комсомолец

Политик отметил, что учебный план перегружен, словно он «резиновый». Парламентарий убеждён, что не нужно растить из детей полиглотов и гонять их по бесполезным в реальной жизни дисциплинам.

Он подчеркнул, что после выпуска многие школьники не умеют самостоятельно учиться и анализировать информацию, из-за чего потом испытывают серьёзные трудности в высшей школе. Нагрузка на учащихся должна быть разумной, считает депутат.

Миронов призвал вернуть в образование здравый смысл.

Оставлять следует только те предметы, которые действительно нужны для формирования образованного человека, заключил он.