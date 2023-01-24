Абитуриентам из новых регионов предлагают дать отсрочку по ЕГЭ до 2026 года

В новых регионах России есть 29 вузов, в которых учатся почти сто тысяч студентов. Правила поступления в институты и университеты, а также продолжения обучения для уже числящихся там студентов записали в законопроекте об интеграции ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в единое образовательное пространство России. Такой документ в первом чтении Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 24 января.

Фото: © Кирилл Зыков / АГН Москва © Кирилл Зыков / АГН Москва

Как поступить

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Обучение в школах, колледжах и вузах России регламентирует Закон «Об образовании». Новые регионы начнут работать по нему с 1 января 2026 года. А до этого установлен переходный период. Как он будет выглядеть, написано в законопроекте, который Госдума рассмотрит в первом чтении во вторник.

Согласно документу, поступать в вузы в новых регионах можно будет или по результатам ЕГЭ, или по итогам вступительных экзаменов, которые проведет само учебное заведение. Это связано с тем, что в новых и старых регионах России система обучения в школах несколько отличается и не все выпускники могут сдать единый экзамен после 11-го класса. И если в ЛНР и ДНР и до включения в Россию школьникам давали более-менее те же знания, что и в остальной стране, то в Запорожской и Херсонской областях система образования отличалась довольно сильно.

При этом сохранить за учениками право сдавать ЕГЭ все же нужно, потому что спрос на такой экзамен в новых регионах тоже есть, отмечал ранее министр образования и науки ЛНР Иван Кусов. «У наших выпускников школ отношение к этому экзамену хорошее. Есть ребята, которые хотят его сдавать», — заявлял министр на заседании Комитета Госдумы по просвещению в январе 2023 года.

Как продолжить обучение

Документ также предусматривает, что все студенты, учившиеся бесплатно, продолжат обучение за счет бюджета России. Также всем студентам сохранят программы обучения, то есть машиностроители так и будут учиться на машиностроителей, а врачи — на врачей.

Бакалавриат, специалитет и магистратуру в ДНР и ЛНР предлагается приравнять к аналогичным уровням высшего образования в России. То же — с аспирантурой и ординатурой.

В Херсонской и Запорожской областях прежде были другие уровни высшего образования — начальный, первый и второй. Они будут соответствовать российским бакалавриату, специалитету и магистратуре.

Как сохранить ученое звание

Согласно документу, некоторые ученые степени и звания, принятые в Украине, поменяют свои названия: доктора философии станут кандидатами наук, а старшие научные сотрудники и старшие исследователи — доцентами.

Главная цель законопроекта — дать студентам и преподавателям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей такие же возможности, как и их коллегам в других российских регионах, пояснил «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Такая задача будет выполнена, уверен депутат, благодаря рассматриваемому законопроекту. «В Народную программу «Единой России» в этом году был добавлен пункт, касающийся интеграции вузов новых территорий в образовательное пространство России. А мы знаем, что все, что попадает в Народную программу, обязательно к исполнению», — сказал парламентарий.

Что нужно успеть вузам до 2026 года

Согласно документу, все институты и университеты ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей должны привести свою образовательную деятельность в соответствие с требованиями 273-ФЗ «Об образовании» до 1 января 2026 года. К тому же сроку вузам необходимо получить бессрочную лицензию — пока они работают по временным лицензиям и аккредитациям.

Научные организации, которые работают на новых территориях, также должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями 127-ФЗ о науке и государственной научно-технической политике.

Как отметил зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов, новые российские регионы — это мощнейшие промышленные регионы с высоким интеллектуальным потенциалом: «Депутатам предстоит непростой процесс, чтобы не только встроить новые регионы в законодательное тело России, но и сделать их частью интеллектуального поля нашей страны». Для этого по завершении СВО необходимо провести ревизию, что еще осталось, что можно восстановить, что можно создать заново, сказал парламентарий.

Олимпиадникам, талантам и волонтерам

Чтобы ускорить интеграцию новых регионов в образовательное пространство России, Минобрнауки разработало несколько проектов приказов, сообщило ведомство на своем сайте 23 января. Так, при поступлении на бакалавриат или специалитет на новых территориях учтут не только результаты вступительных испытаний или ЕГЭ, но и индивидуальные достижения: победы в олимпиадах, участие в конкурсах, волонтерство, даже если ребята занимались этим до вступления регионов в состав России.

Кроме того, граждане России, которые в 2022 году окончили вузы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, успешно прошли государственную итоговую аттестацию, но не получили документ об окончании обучения, смогут претендовать на дипломы российского образца.

Проекты приказов также установят соответствия между направлениями подготовки и специальностями, действующими в России и на новых территориях, говорится в сообщении.