Река в российском регионе превратилась в «тягучий мазут»

Река Томь недалеко от города Северска в Томской области превратилась в тягучий мазут — уровень содержания нефтепродуктов в водоеме оказался в 286 раз выше нормы. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.