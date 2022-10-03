Новые инструменты для подготовки к ЕГЭ получат московские школьники

Дополнительные инструменты для усиленной подготовки к ЕГЭ внедрят для московских одиннадцатиклассников. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила, что подход к обучению выпускников существенно не менялся после появления ЕГЭ. В результате сильно укрепилась практика репетиторства.

"Чтобы исправить эту ситуацию, вместе с директорами столичных школ, межрайонными советами директоров и родителями учеников мы проводим ряд встреч и обсуждений, на которых разрабатываем дополнительные инструменты для углубленной подготовки выпускников к ЕГЭ. Новый подход к обучению сможет соответствовать давно сформировавшимся запросам и родителей, и учащихся", – сказала Ракова.

В рамках адаптация и фокусирования обучения на подготовке к ЕГЭ для учеников и педагогов создадут дополнительные условия. Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования РФ сократило число специальностей, по которым можно одновременно участвовать в конкурсе при поступлении на бакалавриат и специалитет. Теперь абитуриенты смогут подать заявления на поступление в 5 разных высших учебных заведений, выбрав до 5 специальностей в каждом.