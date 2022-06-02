Названы сроки внедрения новой системы образования в России

Новую систему высшего образования в России при отказе от Болонской могут внедрить довольно быстро. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, сообщает ТАСС.
Он отметил, что в этом и следующем году контрольные цифры приема в вузы уже распределены и «какие-либо изменения противопоказаны».
«Как это обычно бывает, университеты сейчас, исходя из нашего широкого обсуждения, будут, с одной стороны, вносить изменения в соответствующие программы, и это уже так или иначе будет все соотноситься с началом нового учебного года, с другой стороны, есть процедуры открытия новых образовательных программ, разработка стандартов. Практика показывает, что это все достаточно быстро», — заявил Фальков.
Министр добавил, что изменения должны вводиться взвешенно и осторожно — они не являются самоцелью. По мнению Фалькова, в первую очередь надо ориентироваться на интересы абитуриентов, работодателей, промышленности, отраслей и самих университетов.
Напомним, что 24 мая министр заявил, что Болонская система образования — «прожитый этап», и в РФ должна появится собственная система. Ведомство предполагает переходный период от Болонской системы к национальной, радикальной их смены не будет.