Названы сроки внедрения новой системы образования в России

«Как это обычно бывает, университеты сейчас, исходя из нашего широкого обсуждения, будут, с одной стороны, вносить изменения в соответствующие программы, и это уже так или иначе будет все соотноситься с началом нового учебного года, с другой стороны, есть процедуры открытия новых образовательных программ, разработка стандартов. Практика показывает, что это все достаточно быстро», — заявил Фальков.