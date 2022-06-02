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12 минут назад

Минобрнауки определило сроки внедрения новой системы образования в России

Никита Бородкин

Новую систему высшего образования в России при отказе от Болонской могут внедрить довольно быстро. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, сообщает ТАСС.

Названы сроки внедрения новой системы образования в России
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что в этом и следующем году контрольные цифры приема в вузы уже распределены и «какие-либо изменения противопоказаны».

«Как это обычно бывает, университеты сейчас, исходя из нашего широкого обсуждения, будут, с одной стороны, вносить изменения в соответствующие программы, и это уже так или иначе будет все соотноситься с началом нового учебного года, с другой стороны, есть процедуры открытия новых образовательных программ, разработка стандартов. Практика показывает, что это все достаточно быстро», — заявил Фальков.

Министр добавил, что изменения должны вводиться взвешенно и осторожно — они не являются самоцелью. По мнению Фалькова, в первую очередь надо ориентироваться на интересы абитуриентов, работодателей, промышленности, отраслей и самих университетов.

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Напомним, что 24 мая министр заявил, что Болонская система образования — «прожитый этап», и в РФ должна появится собственная система. Ведомство предполагает переходный период от Болонской системы к национальной, радикальной их смены не будет.

Образование,Общество,Валерий Фальков,Минобрнауки России,
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