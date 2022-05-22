Понятие образовательной услуги хотят исключить из закона

Из закона об образовании предложили исключить понятие «образовательная услуга». Такой законопроект группы депутатов и сенаторов планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию в первом чтении.
Согласно нормам Конституции дошкольное и основное общее образование в государственных и муниципальных учреждениях относится к гарантиям государства, обращают внимание авторы инициативы.
«Государство не вправе отказать в предоставлении общего образования, что уже само по себе не позволяет рассматривать сферу общего образования как «услугу» в понимании правоотношений, возникающих в рамках гражданского законодательства», — говорится в пояснительной записке к документу. Поэтому парламентарии предложили исключить термин «государственная и муниципальная услуга в сфере образования» из статей закона, регулирующих вопросы финансирования образования.
Поводом для разработки инициативы также стали обращения учителей, по словам которых, понятие об «услуге в сфере образования» не соответствует роли педагога в обучении и воспитании детей и подростков, отмечают авторы. Принятие документа, на их взгляд повысит престиж профессии учителя.
Исключение понятия «образовательная услуга» поможет выстроить гармоничные отношения между всеми участниками образовательного процесса, в том числе, относительно роли педагогов в осуществлении ими важнейшей социально значимой функции по обучению и воспитанию подрастающего поколения граждан, отмечается в пояснении к документу. «Учительство — это труд, который нужно уважать в соответствии с теми государственными задачами, которые выполняет педагог», — ранее отмечала один из авторов документа, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.