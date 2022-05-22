Понятие образовательной услуги хотят исключить из закона

Из закона об образовании предложили исключить понятие «образовательная услуга». Такой законопроект группы депутатов и сенаторов планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию в первом чтении.

Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

Согласно нормам Конституции дошкольное и основное общее образование в государственных и муниципальных учреждениях относится к гарантиям государства, обращают внимание авторы инициативы.

«Государство не вправе отказать в предоставлении общего образования, что уже само по себе не позволяет рассматривать сферу общего образования как «услугу» в понимании правоотношений, возникающих в рамках гражданского законодательства», — говорится в пояснительной записке к документу. Поэтому парламентарии предложили исключить термин «государственная и муниципальная услуга в сфере образования» из статей закона, регулирующих вопросы финансирования образования.

Поводом для разработки инициативы также стали обращения учителей, по словам которых, понятие об «услуге в сфере образования» не соответствует роли педагога в обучении и воспитании детей и подростков, отмечают авторы. Принятие документа, на их взгляд повысит престиж профессии учителя.