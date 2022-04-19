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55 минут назад

Министр образования Чехии: студенты из России угрожают безопасности страны

Газета.Ru

Министр образования Чехии Петр Газдик заявил об "угрозе безопасности", которую якобы создают российские студенты, решившие пройти обучение в республике. Свою точку зрения он выразил в беседе с iDNES.

Министр образования Чехии: студенты из РФ угрожают безопасности страны
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Мы обучим специалистов, а потом они вернутся и будут помогать Владимиру Путину", — заявил глава ведомства.

Особо беспокойство у него вызывают студенты IT-направления. Газдик уточнил, что этой проблемой занимаются чешские спецслужбы и кризисный штаб. Для студентов будет особым образом решен вопрос с "организацией визового процесса". Конкретной информации пока нет.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что ведомство планирует отказаться от бумажных дипломов в пользу цифровых в течение года. Он добавил, что переход на цифровые дипломы планируется не в отдельных вузах, а по всей России по единым стандартам. Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил разрешить студентам вузов и других учебных заведений сдавать дипломные работы в электронном виде.

Образование,В мире,Валерий Фальков,Виталий Милонов,Владимир Путин,Минобрнауки России,Госдума,
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