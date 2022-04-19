Министр образования Чехии: студенты из РФ угрожают безопасности страны

Министр образования Чехии Петр Газдик заявил об "угрозе безопасности", которую якобы создают российские студенты, решившие пройти обучение в республике. Свою точку зрения он выразил в беседе с iDNES.

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"Мы обучим специалистов, а потом они вернутся и будут помогать Владимиру Путину", — заявил глава ведомства.

Особо беспокойство у него вызывают студенты IT-направления. Газдик уточнил, что этой проблемой занимаются чешские спецслужбы и кризисный штаб. Для студентов будет особым образом решен вопрос с "организацией визового процесса". Конкретной информации пока нет.