Министр образования Чехии: студенты из РФ угрожают безопасности страны

Министр образования Чехии Петр Газдик заявил об "угрозе безопасности", которую якобы создают российские студенты, решившие пройти обучение в республике. Свою точку зрения он выразил в беседе с iDNES.
"Мы обучим специалистов, а потом они вернутся и будут помогать Владимиру Путину", — заявил глава ведомства.
Особо беспокойство у него вызывают студенты IT-направления. Газдик уточнил, что этой проблемой занимаются чешские спецслужбы и кризисный штаб. Для студентов будет особым образом решен вопрос с "организацией визового процесса". Конкретной информации пока нет.
Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что ведомство планирует отказаться от бумажных дипломов в пользу цифровых в течение года. Он добавил, что переход на цифровые дипломы планируется не в отдельных вузах, а по всей России по единым стандартам. Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил разрешить студентам вузов и других учебных заведений сдавать дипломные работы в электронном виде.