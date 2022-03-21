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7 часов назад

Отец девятилетней студентки обратился к декану психфака МГУ

Lenta.ruLenta.ru

Отец девятилетней студентки Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Алисы Тепляковой обратился с претензиями к декану психологического факультета Юрию Зинченко. Их он озвучил в своем блоге в ЖЖ.

Отец девятилетней студентки обратился к декану психфака МГУ
Фото: скрин видеоскрин видео

«Рабочие программы и "методички" есть далеко не по всем дисциплинам, изучаемым на факультете. Наличие рабочей программы "ничего не значит", занятия идут как бог (лектор) на душу положит. Не все, но многие», — написал Евгений Тепляков в социальной сети.

По его словам, в расписании иногда появляются проверочные работы с отменой пар. Тепляков пишет, что располагает скриншотами переписки, на которых студенты факультета возмущаются необходимостью приезжать на срез знаний в очном формате «в неприсутственный день». Некоторым из иногородних учащихся приходится сдавать билеты, которые они купили для поездки домой, утверждает отец Алисы.

Тепляков отметил, что психфак якобы начал проводить консультации перед экзаменами только после его жалобы в Рособрнадзор. Он считает, что на факультете нет уважения и этики по отношению к студентам и родителям.

Ранее Академик РАО Евгений Ямбург заявил, что методы обучения Теплякова грамотны и в то же время опасны. Он подчеркнул, что всех детей таким образом учить не стоит — это зависит от психоневрологического состояния ребенка, а также от его индивидуальных особенностей.

Образование,Общество,Алиса Теплякова,Евгений Тепляков,Рособрнадзор,МГУ,
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