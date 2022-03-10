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54 минуты назад

"Ъ": в России приостановили сдачу экзамена по английскому языку IELTS

ТАССТАССиещё 2

Все экзаменационные сессии международной системы оценки знания английского языка IELTS приостановлены на территории России. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо компании.

В России приостановили сдачу экзамена по английскому языку IELTS
Фото: ТАССТАСС

"В результате обострения внешнеполитической обстановки все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории Российской Федерации по решению собственников экзамена IELTS - British Council & Cambridge Assessment English", - цитирует газета письмо IELTS.

Компания предложила оперативно перенести внесенные за экзамен средства на курсы по подготовке к нему, иначе деньги будут заморожены до возобновления первых экзаменационных сессий в России, пишет издание.

"К сожалению, на данный момент мы не располагаем информацией о точных сроках появления новых доступных дат для регистрации, но мы будем прикладывать все усилия для скорейшей организации вашего экзамена", - сообщили в компании.

IELTS - международный экзамен по английскому языку, состоящий из четырех частей. Позволяет определить уровень знаний и навыки владения языком у людей, для которых он не является родным. Результат IELTS оценивается по шкале от 0 до 9 баллов.

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