В России приостановили сдачу экзамена по английскому языку IELTS

Все экзаменационные сессии международной системы оценки знания английского языка IELTS приостановлены на территории России. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо компании.

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"В результате обострения внешнеполитической обстановки все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории Российской Федерации по решению собственников экзамена IELTS - British Council & Cambridge Assessment English", - цитирует газета письмо IELTS.

Компания предложила оперативно перенести внесенные за экзамен средства на курсы по подготовке к нему, иначе деньги будут заморожены до возобновления первых экзаменационных сессий в России, пишет издание.

"К сожалению, на данный момент мы не располагаем информацией о точных сроках появления новых доступных дат для регистрации, но мы будем прикладывать все усилия для скорейшей организации вашего экзамена", - сообщили в компании.