В Сургуте идет массовая эвакуация учеников из школ

В Сургуте поступили сообщения о заминировании порядка десяти школ. По одной из версий это могли сделать телефонные террористы, которые находятся на территории Украины. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вадим Ахметов © URA.RU

«Сообщения о том, что в зданиях школ якобы заложены взрывные устройства поступили на электронные почты учебных заведений. Проводится эвакуация учеников. Предположительно, это могут быть телефонные террористы из Украины. Волна лжеминирований сейчас идет по многим российским городам после начала спецоперации вооруженных сил РФ», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе УФСБ по тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В администрации Сургута подтвердили информацию о поступивших звонках в учебные заведения. «Поступило ложное сообщение о минировании ряда школ. Представители правоохранительных органов и спецслужб проводят комплекс мероприятий. В частности и по установлению лиц, распространивших информацию о минировании», — прокомментировали в мэрии.