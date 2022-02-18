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11 часов назад

Новая работа в IT через 3 месяца: Кафедра Goodline открывает набор на обучение

Vse42.ru

Начать карьеру в сфере IT, стать специалистом в сфере маркетинга, программирования, управления проектами всего за несколько месяцев – легко! Кафедра Goodline в феврале набирает новые группы на курсы.

Новая работа в IT через 3 месяца: Кафедра Goodline открывает набор на обучение
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Спрос на специалистов интернет-маркетинга повышается каждый год, а базовые знания продвижения становятся все важнее для управленцев, специалистов по продажам и даже менеджеров клиентской поддержки в IТ. Курс "Основы интернет-маркетинга" поможет разработать план продвижения реального или учебного проекта, а также освоить основные каналы.

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Чешутся руки сделать "убийцу GTA" или "MMORPG типа WoW, но круче"? Вы нашли то, что искали – курс "Основы разработки видеоигр на Unity". Игровой рынок России стабильно растет, в 2021 году даже "Сбер" заявил о выходе на рынок компьютерных игр. Развлечения, конечно, составляют основную движущую силу в этом направлении, но нельзя игнорировать и развивающую и обучающую роль игровых механик.

"Основы разработки на JS" – первая ступень для тех, кто настроен на карьеру разработчика. На старте понадобятся минимальные знания, чтобы справиться с тестовым заданием. У выпускников курса есть реальная возможность получить предложения на стажировку и продолжить обучаться, уже совмещая с работой.

Обучение по каждой специальности длится три месяца. Формат занятий – онлайн и офлайн-встречи.

Программы разрабатывают профессиональные методисты, а преподаватели – действующие практики из IТ-компаний Кузбасса (Goodline, Софт-Инжжиниринг, А42, Digital-агентство "Атвинта"), и не только. Онлайн-формат обучения расширяет географию как студентов, так и преподавателей, и в команде Кафедры есть эксперты из Новосибирска, с Кипра и из Франции, руководящие IТ-проектами и стартапами с аудиторией до десятков тысяч пользователей в сутки.

Заявки можно подать до 25 февраля. Обучение начнется в марте. Узнать подробности и отправить заявку можно на сайте Кафедры.

Напомним, Кафедра управления проектами и информационных технологий Кузбасского государственного технического университета работает с 2016 года на базе лидера Кузбасского IТ-рынка – компании Goodline.

Обучение доступно как студентам, так и работающим специалистам, желающим сменить профиль деятельности и попробовать себя в новой профессии.

За 5 лет работы Кафедры Goodline более 400 выпускников получили знания от ведущих IТ-специалистов региона, которые применяют в работе.

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