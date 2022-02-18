Курганских воспитателей массово отправят к психиатрам

В Альменевском районе (Курганская область) прокуратура требует обязать детсад провести психиатрическое освидетельствование работников. Ведомство направило иск к учреждению в суд.

«По результатам проведенной прокуратурой района проверки соблюдения трудовых прав работников дошкольных образовательных организаций, выявлены нарушения закона. Установлено, что ответственные должностные лица не обеспечили прохождение работниками регулярного психиатрического освидетельствования», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что осмотры у психиатров предусмотрены требованиями федерального законодательства. Отсутствие сведений о психическом здоровье работников детсадов создает угрозу безопасности воспитанников.

В декабре 2021 года в Курганской области разразился скандал из-за отстранения учителя истории Звериноголовской школы от работы по результатам психиатрического освидетельствования. Педагог Владимир Кочеулов заявил URA.RU, что у школы не было оснований для направления учителей к психиатрам. Он рассказал, что была нарушена процедура освидетельствования: врачам представили отрицательную характеристику педагога. Кочеулов подал в суд на школу и психиатрическую больницу. Истец уверен, что пострадал из-за борьбы за права учителей.